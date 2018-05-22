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Найбільший виробник автогазу
переходить на новий стандарт

Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:14

Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт

Пропонуємо до обговорення:
Новий стандарт пред'являє вимоги до автогазу нарівні з традиційним автомобільним паливом

Дивися повний текст Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:15

Новый стандарт-"новые"цены.
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