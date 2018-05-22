|
|
Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Новий стандарт пред'являє вимоги до автогазу нарівні з традиційним автомобільним паливом
Дивися повний текст Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82151
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:15
Новый стандарт-"новые"цены.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1249
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему