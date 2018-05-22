Новий стандарт пред'являє вимоги до автогазу нарівні з традиційним автомобільним паливом
Дивися повний текст Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:14
Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт
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Дивися повний текст Найбільший виробник автогазу переходить на новий стандарт.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:45
sena_2008atp
Само собой, когда невесть сколько людей в надежде на экономию ГБО поставили...
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