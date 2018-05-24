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Україна та ЄС домовилися розпочати газові переговори з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:41
Пропонуємо до обговорення:
"Ми домовилися про започаткування тристоронніх переговорів у форматі "ЄС-Україна-Росія" з питань транзиту газу. Позиція України буде відповідальною і твердою", - сказав Гройсман.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:42
с агрессором договариваться?!
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