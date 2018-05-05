Рішення ухвалив Конституційний суд.
Дивися повний текст Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:45
Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:45
ур** общество без сочувствия, жалости и уважения, где выживет сильнейший и наглейший
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:50
Re: скасували
Украина не для людей.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:20
Теперь ждём новость, о повышении зп судьям.
Наш суд самый гуманный в мире.
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