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Для ветеранів праці скасували
безкоштовний проїзд

Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:45

Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Рішення ухвалив Конституційний суд.

Дивися повний текст Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:20

Теперь ждём новость, о повышении зп судьям.
Наш суд самый гуманный в мире.
NoNaMe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:52

Це щоб не монетизувати, я так розумію.
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:17

Государство решило, что раз столько работали, то такие мешки денег заработали, что и за проезд сами платить должны. А депутатам отменять бесплатный проезд будут? или они как малообеспеченные или пенсионеры?
link654
 
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