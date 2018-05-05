Рішення ухвалив Конституційний суд.
Дивися повний текст Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:45
Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:20
Теперь ждём новость, о повышении зп судьям.
Наш суд самый гуманный в мире.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:11
Это теперь 80 летняя старушка с клюкой, для которой и одну остановку пройти сложно, должна будет платить по 8 грн в одну сторону за проезд на ближайший базарчик? Господин Кличко, если не хотите как пробка вылететь из этого кресла, не экономьте на стариках, у которых уже нет здоровья где-то подрабатывать, выборы не за горами. Для Вас - дружеский совет.
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