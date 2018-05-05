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Для ветеранів праці скасували
безкоштовний проїзд

Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:45

Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Рішення ухвалив Конституційний суд.

Дивися повний текст Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:20

Теперь ждём новость, о повышении зп судьям.
Наш суд самый гуманный в мире.
NoNaMe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:52

Це щоб не монетизувати, я так розумію.
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:11

  nap_qwerty написав:Це щоб не монетизувати, я так розумію.

Это теперь 80 летняя старушка с клюкой, для которой и одну остановку пройти сложно, должна будет платить по 8 грн в одну сторону за проезд на ближайший базарчик? Господин Кличко, если не хотите как пробка вылететь из этого кресла, не экономьте на стариках, у которых уже нет здоровья где-то подрабатывать, выборы не за горами. Для Вас - дружеский совет.
1007qwert
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