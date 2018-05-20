Рішення ухвалив Конституційний суд.
Дивися повний текст Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:45
Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:20
Теперь ждём новость, о повышении зп судьям.
Наш суд самый гуманный в мире.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:11
Это теперь 80 летняя старушка с клюкой, для которой и одну остановку пройти сложно, должна будет платить по 8 грн в одну сторону за проезд на ближайший базарчик? Господин Кличко, если не хотите как пробка вылететь из этого кресла, не экономьте на стариках, у которых уже нет здоровья где-то подрабатывать, выборы не за горами. Для Вас - дружеский совет.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:22
И можно не удивляться, почему у нас популизм так сложно побороть.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:57
Re: Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд
Конституционный суд не подтверждал конституционность отмены бесплатного проезда пенсионерами по возрасту (это он вообще не рассматривал) - они по-прежнему имеют право бесплатного проезда, а только "для ветеранів праці та осіб, які мають „особливі трудові заслуги перед Батьківщиною“":
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:12
Re: льгота
Бесплатный проезд это бонус/приз?
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