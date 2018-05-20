Для ветеранів праці скасували безкоштовний проїзд

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nap_qwerty написав:Це щоб не монетизувати, я так розумію.
Это теперь 80 летняя старушка с клюкой, для которой и одну остановку пройти сложно, должна будет платить по 8 грн в одну сторону за проезд на ближайший базарчик? Господин Кличко, если не хотите как пробка вылететь из этого кресла, не экономьте на стариках, у которых уже нет здоровья где-то подрабатывать, выборы не за горами. Для Вас - дружеский совет.
nap_qwerty написав:Це щоб не монетизувати, я так розумію.
Это теперь 80 летняя старушка с клюкой, для которой и одну остановку пройти сложно, должна будет платить по 8 грн в одну сторону за проезд на ближайший базарчик? Господин Кличко, если не хотите как пробка вылететь из этого кресла, не экономьте на стариках, у которых уже нет здоровья где-то подрабатывать, выборы не за горами. Для Вас - дружеский совет.
И можно не удивляться, почему у нас популизм так сложно побороть.
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1007qwert написав:Это теперь 80 летняя старушка с клюкой, для которой и одну остановку пройти сложно, должна будет платить по 8 грн в одну сторону за проезд на ближайший базарчик?
Конституционный суд не подтверждал конституционность отмены бесплатного проезда пенсионерами по возрасту (это он вообще не рассматривал) - они по-прежнему имеют право бесплатного проезда, а только "для ветеранів праці та осіб, які мають „особливі трудові заслуги перед Батьківщиною“": http://www.ccu.gov.ua/novyna/uhvaleno-r ... no-5-r2018
nap_qwerty написав:Це щоб не монетизувати, я так розумію.
Это теперь 80 летняя старушка с клюкой, для которой и одну остановку пройти сложно, должна будет платить по 8 грн в одну сторону за проезд на ближайший базарчик? Господин Кличко, если не хотите как пробка вылететь из этого кресла, не экономьте на стариках, у которых уже нет здоровья где-то подрабатывать, выборы не за горами. Для Вас - дружеский совет.
И можно не удивляться, почему у нас популизм так сложно побороть.
А бесплатный проезд школьникам они отменять не собираются, и не прививать с детства тягу к шаре и льготам? Даже при Союзе школьники бесплатно не ездили, были ученические проездные.