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Гройсман запропонував США і ЄС разом управляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це він сьогодні заявив під час міжнародної конференції про роль української ГТС для енергобезпеки Європи
Дивися повний текст Гройсман запропонував США і ЄС разом управляти українською ГТС
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