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Гройсман запропонував США
і ЄС разом управляти...

Гройсман запропонував США і ЄС разом управляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:50

Гройсман запропонував США і ЄС разом управляти...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сьогодні заявив під час міжнародної конференції про роль української ГТС для енергобезпеки Європи

Дивися повний текст Гройсман запропонував США і ЄС разом управляти українською ГТС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:50

"Гройсман предложил США и ЕС вместе управлять украинской ГТС". Тоесть, нашей ГТС будут управлять США, ЕС и лично пан Гройсман ? Доходы они тоже на троих делить будут ?
a_kibets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:49

Абсолютно правильно Гнойсман сказал.. США и ЕС управлять ГТС должно, но вот забыл добавить, что его и его подельников тоже бы на покой отправить и ввести внешнее управление страной из США.. вот как было в Южной Корее , ФРГ и Японии после 2 мировой..лет так на 40+ что бы все поколение нынешних чинуш вымерло..от как Мосей по пустыне ходил так и у нас надо. И запрет ВСЕМ чиновникам и их родне до 7-го колена занимать государственные должности.
Джон
 
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