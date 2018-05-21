Про це він сьогодні заявив під час міжнародної конференції про роль української ГТС для енергобезпеки Європи
Дивися повний текст Гройсман запропонував США і ЄС разом управляти українською ГТС.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:50
Гройсман запропонував США і ЄС разом управляти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман запропонував США і ЄС разом управляти українською ГТС.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:50
"Гройсман предложил США и ЕС вместе управлять украинской ГТС". Тоесть, нашей ГТС будут управлять США, ЕС и лично пан Гройсман ? Доходы они тоже на троих делить будут ?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:49
Абсолютно правильно Гнойсман сказал.. США и ЕС управлять ГТС должно, но вот забыл добавить, что его и его подельников тоже бы на покой отправить и ввести внешнее управление страной из США.. вот как было в Южной Корее , ФРГ и Японии после 2 мировой..лет так на 40+ что бы все поколение нынешних чинуш вымерло..от как Мосей по пустыне ходил так и у нас надо. И запрет ВСЕМ чиновникам и их родне до 7-го колена занимать государственные должности.
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