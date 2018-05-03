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Що таке Форекс,
принципи роботи на ринку

Що таке Форекс, принципи роботи на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26

Що таке Форекс, принципи роботи на ринку

Пропонуємо до обговорення:
Що таке Форекс і яка основна мета його організації. Учасники ринку і способи отримання доходу.

Дивися повний текст Що таке Форекс, принципи роботи на ринку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26

Знову лохів розводять!
bobo
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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