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Що таке Форекс, принципи роботи на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Що таке Форекс і яка основна мета його організації. Учасники ринку і способи отримання доходу.
Дивися повний текст Що таке Форекс, принципи роботи на ринку
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26
Знову лохів розводять!
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