У ДМС заявили про проблеми з оформленням біометричних...

Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:02

Был во Львове в одном отделении где биометрию оформляют...старушка попросила ее завести а то не могла сама найти, там хитро так вход со двора через канаву был замаскирован, ну завел ее.. и что увидел? Обдертые стены, стойку типа платежного автомата и торчащую из за нее то ли антенну то ли кусок проволоки, наверно для мобильного интернета, обшарпанных пару табуреток, пару человек людей и метнувшуюся тушку какой то мордастой тетки к автомату регистрации с воплем.. не пущуу низя.

Заметил на автомате грязную бумаженцию формата А4 с надписью - без дозволу не рухати... стало интересно спросил а почему нельзя? А оно оказываеться эта мордатая тетка сама регистрирует ну и почему то решает, кому выдать а кому нет талончик на получение нет не паспорта а только места в очереди...еще заметил бумаженцию на стене со сроками на изготовление паспорта.. официально около месяца но потом допечатано что приходить за результатом не раньше чем месяца через три.

От вам и Эвпропа... и Гондурас в одном флаконе.

Неужели сдирая деньги с людей нельзя хотя бы поставить нормальную антенну для мобильного интернета причем не в среди помещения а возле окна или на улице? И хотя бы сделать косметический ремонт? Стулья там вообще как с помойки были и какая то по видимому спертая лавочка с парка..

Выходя из сего "окна в Эвропу" услышал вопли знакомой старушенции на тему - а почему пенсионерам-инвалидам для поездки на лечение гнет снижки на паспорт? Кстати да пенсам или там инвалидам для поездок на лечение могли бы сделать и снижку..

Ну это так мечты...