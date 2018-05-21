У ДМС повідомили, що в системі оформлення біометричних паспортів стався збій.
Дивися повний текст У ДМС заявили про проблеми з оформленням біометричних паспортів.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:02
У ДМС заявили про проблеми з оформленням біометричних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДМС заявили про проблеми з оформленням біометричних паспортів.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:02
Был во Львове в одном отделении где биометрию оформляют...старушка попросила ее завести а то не могла сама найти, там хитро так вход со двора через канаву был замаскирован, ну завел ее.. и что увидел? Обдертые стены, стойку типа платежного автомата и торчащую из за нее то ли антенну то ли кусок проволоки, наверно для мобильного интернета, обшарпанных пару табуреток, пару человек людей и метнувшуюся тушку какой то мордастой тетки к автомату регистрации с воплем.. не пущуу низя.
Заметил на автомате грязную бумаженцию формата А4 с надписью - без дозволу не рухати... стало интересно спросил а почему нельзя? А оно оказываеться эта мордатая тетка сама регистрирует ну и почему то решает, кому выдать а кому нет талончик на получение нет не паспорта а только места в очереди...еще заметил бумаженцию на стене со сроками на изготовление паспорта.. официально около месяца но потом допечатано что приходить за результатом не раньше чем месяца через три.
От вам и Эвпропа... и Гондурас в одном флаконе.
Неужели сдирая деньги с людей нельзя хотя бы поставить нормальную антенну для мобильного интернета причем не в среди помещения а возле окна или на улице? И хотя бы сделать косметический ремонт? Стулья там вообще как с помойки были и какая то по видимому спертая лавочка с парка..
Выходя из сего "окна в Эвропу" услышал вопли знакомой старушенции на тему - а почему пенсионерам-инвалидам для поездки на лечение гнет снижки на паспорт? Кстати да пенсам или там инвалидам для поездок на лечение могли бы сделать и снижку..
Ну это так мечты...
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:49
Ай-яй-яй, как неожиданно. И надо же, "поломалось" аккурат перед сезоном отпусков.
А сетевое оборудование ведь нельзя так просто взять и заменить, его выпускают только на одной фирме в далекой-далекой Азии. Как долго ждать?
Ну дык, можно прикинуть...
1) Надо назначить тендер
2) Провести тендер
3) Обжаловать результаты тендера
4) Провести "правильный" тендер
5) Заказать оборудование в кредит
6) Получить отказ, так как не расплатились по предыдущему кредиту
7) Скрепя сердце, заплатить (провести через Кипр, чтобы целых 50% от отправленного дошло зажравшимся азиатам)
8) Потребовать поставку морским путем (действительно, куда спешить?)
9) Обвинить таможню, что не пропускает товар
10) Оплатить таможенную пошлину, отделить поставки сетевого оборудования от пришедших контейнеров с айфонами (блин, а такая хорошая была идея!)
11) Положить на склад и забыть, ведь и старое неплохо работает, нужно было только предохранитель заменить, но мы этого никому не скажем, правда?)))
Ну где-то так, а если не так, то где-то близко. В веселое время живем)))
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