Австралійські друкарі грошей припинили роботу у п’ятницю, вимагаючи збільшення заробітної платні на 3,5%, а не середню ставку 2%.
Дивися повний текст Австралійські друкарі грошей припинили роботу, вимагаючи збільшення заробітної платні.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:21
Австралійські друкарі грошей припинили роботу, вимагаючи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австралійські друкарі грошей припинили роботу, вимагаючи збільшення заробітної платні.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:21
А зачем им зарплата? Они могут себе напечатать.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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