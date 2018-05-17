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Австралійські друкарі грошей
припинили роботу, вимагаючи...

Австралійські друкарі грошей припинили роботу, вимагаючи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:21

Австралійські друкарі грошей припинили роботу, вимагаючи...

Пропонуємо до обговорення:
Австралійські друкарі грошей припинили роботу у п’ятницю, вимагаючи збільшення заробітної платні на 3,5%, а не середню ставку 2%.

Дивися повний текст Австралійські друкарі грошей припинили роботу, вимагаючи збільшення заробітної платні.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:21

А зачем им зарплата? Они могут себе напечатать.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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