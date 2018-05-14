Українець переказав мільйон гривень за Bitcoin і не...
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У судовому реєстрі з'явилfся справf з клопотанням правоохоронних органів про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які отримали мільйон гривень як оплатe за Bitcoin, але не переказали назад ні криптовалюту, ні отриманих коштів.