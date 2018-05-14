Українець переказав мільйон гривень за Bitcoin і не...
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30
Пропонуємо до обговорення:
У судовому реєстрі з'явилfся справf з клопотанням правоохоронних органів про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які отримали мільйон гривень як оплатe за Bitcoin, але не переказали назад ні криптовалюту, ні отриманих коштів.
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Українець переказав мільйон гривень за Bitcoin і не отримав криптовалюту
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:31
зажал комиссию и не купил на localbitcoinds.com?
hodkonem36
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:42
hodkonem36 написав:
зажал комиссию и не купил на localbitcoinds.com?
надо было тут -
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Kripo
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:43
на localbitcoins битки депонируются и отпускаешь только после получения денег
hodkonem36
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:46
и наоборот, биткоины находятся на кошельке сервиса и в случае проблем открываешь тикет, предоставляешь выписку и битки у тебя
hodkonem36
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:02
https://ru.wikipedia.org/wiki/Localbitcoins
hodkonem36
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:14
во тормоз, а самому слабо купить на бирже)))) кто бы мне перевел лимон....
kentavr
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