|
|
|
У Мінфіні пояснили, коли в Україні можуть скасувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:57
Пропонуємо до обговорення:
Цей збір встановлено до набрання чинності рішення парламенту про завершення реформи ЗСУ.
Дивися повний текст У Мінфіні пояснили, коли в Україні можуть скасувати військовий збір
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82159
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:57
Да его и так можно не платить- нету системы учёта заплаченного ВС.
-
Reddick
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 08.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:17
павловский и пашинский сели ? ну можно отменять
-
lora77_ck
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 21.05.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|