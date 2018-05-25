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У Мінфіні пояснили, коли в
Україні можуть скасувати...

У Мінфіні пояснили, коли в Україні можуть скасувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:57

У Мінфіні пояснили, коли в Україні можуть скасувати...

Пропонуємо до обговорення:
Цей збір встановлено до набрання чинності рішення парламенту про завершення реформи ЗСУ.

Дивися повний текст У Мінфіні пояснили, коли в Україні можуть скасувати військовий збір.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:57

Да его и так можно не платить- нету системы учёта заплаченного ВС.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:17

павловский и пашинский сели ? ну можно отменять
lora77_ck
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