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Найбільший в Україні виробник соняшникової олії змінив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.
Дивися повний текст Найбільший в Україні виробник соняшникової олії змінив прибуток на збитки
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:00
Чем закончилась история с обвинением их в отмывании денег и махинаций с НДС?
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Moimir
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:13
Moimir написав:
Чем закончилась история с обвинением их в отмывании денег и махинаций с НДС?
хахаха чем чем, сразу стали убыточными, типа шантаж налоговиков, или отдадите ндс или фиг вам заплатим налоги....
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12
Moimir написав:
Чем закончилась история с обвинением их в отмывании денег и махинаций с НДС?
Тем же, чем и кидалово вкладчиков в Дельтабанке, из которого Кернел вывел все свои активы во время ВА. Такие конторы НИКОГДА не проигрывают: здесь у них слишком хорошо все схвачено и подмазано.
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