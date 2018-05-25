Продуктивність праці в Україні знаходиться на низькому рівні.
Дивися повний текст У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з продуктивністю праці.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:27
У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з продуктивністю праці.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:27
Если ви думаете, что вы нам платите. Так думайте, что ми на вас работаем)))
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