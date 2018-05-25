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У ЄБРР повідомили, що в
Україні є проблеми з...

У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:27

У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з...

Пропонуємо до обговорення:
Продуктивність праці в Україні знаходиться на низькому рівні.

Дивися повний текст У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з продуктивністю праці.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:27

Если ви думаете, что вы нам платите. Так думайте, что ми на вас работаем)))
romiks2009
 
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