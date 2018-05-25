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У ЄБРР повідомили, що в
Україні є проблеми з...

У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:27

У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з...

Пропонуємо до обговорення:
Продуктивність праці в Україні знаходиться на низькому рівні.

Дивися повний текст У ЄБРР повідомили, що в Україні є проблеми з продуктивністю праці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:27

Если ви думаете, что вы нам платите. Так думайте, что ми на вас работаем)))
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:05

знаю два предприятия выпускающих одну и туже продукцию, одно в Украине другое в Италии, в Украине оплата труда на уровне 10000гр в Италии оплата 2000Е, наше предприятие дает доход 200% , итальянское 10%, владельцы предприятий и наш и итальянский оба живут на виллах в Италии, вот и решайте как и где работают....
kentavr
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:43

  kentavr написав:знаю два предприятия выпускающих одну и туже продукцию, одно в Украине другое в Италии, в Украине оплата труда на уровне 10000гр в Италии оплата 2000Е, наше предприятие дает доход 200% , итальянское 10%, владельцы предприятий и наш и итальянский оба живут на виллах в Италии, вот и решайте как и где работают....

Классная история, жаль что вымысел. Если не вымысел- ссылку на эти предприятия, и раз вы знакомы с цифрами, цифры тоже в студию.
На деле- очень много вынужден сталкиваться в Австрии с нашими заробитчанами: их притесняют очень жёстко, ибо работать они или не умеют, или не хотят. Когда норму выработать не могут, и пальцы сбиты в кровь- тогда начинают думать, как бы обойтись без перекура, и быстренько перекусить.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:48

  Reddick написав:
  kentavr написав:знаю два предприятия выпускающих одну и туже продукцию, одно в Украине другое в Италии, в Украине оплата труда на уровне 10000гр в Италии оплата 2000Е, наше предприятие дает доход 200% , итальянское 10%, владельцы предприятий и наш и итальянский оба живут на виллах в Италии, вот и решайте как и где работают....

Классная история, жаль что вымысел. Если не вымысел- ссылку на эти предприятия, и раз вы знакомы с цифрами, цифры тоже в студию.
На деле- очень много вынужден сталкиваться в Австрии с нашими заробитчанами: их притесняют очень жёстко, ибо работать они или не умеют, или не хотят. Когда норму выработать не могут, и пальцы сбиты в кровь- тогда начинают думать, как бы обойтись без перекура, и быстренько перекусить.


Да,да - ты им новую кетайскую лопату, а они - плохо копают. Всё так, всё так. 5(6) млн. бездельников съехало из неньки - и назад не загонишь. Не хотят рошеновской халвы не благодарные блин.
moniks
 
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