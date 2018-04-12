Рідкісні срібні монети виявили на Храмовій горі в Ізраїлі.
Дивися повний текст У Єрусалимі знайшли п'ять рідкісних єврейських монет.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:47
У Єрусалимі знайшли п'ять рідкісних єврейських монет
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Дивися повний текст У Єрусалимі знайшли п'ять рідкісних єврейських монет.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:14
... и все пять под одним матрасом!
"Ви знаете, Изя, када были бальшевистские погромы моя доча Сарочка спрятола мой золотой портсигар и свои украшения у себя в ... и их таки не нашли! На них мы ещё долго жили. Жаль шо жена таки умерла до этого, она б всю шкатулку спрятала!"
Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:16
Мимо.
Иуде Искариоту по легенде платили более поздней валютой - или римскими денариями, или тирийскими шекелями или статерами.
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