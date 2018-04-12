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У Єрусалимі знайшли п'ять
рідкісних єврейських монет

У Єрусалимі знайшли п'ять рідкісних єврейських монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:47

У Єрусалимі знайшли п'ять рідкісних єврейських монет

Пропонуємо до обговорення:
Рідкісні срібні монети виявили на Храмовій горі в Ізраїлі.

Дивися повний текст У Єрусалимі знайшли п'ять рідкісних єврейських монет.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:47

Серебряники нашли ?Так передайте их овощу)))
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:14

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Рідкісні срібні монети виявили на Храмовій горі в Ізраїлі.

Дивися повний текст У Єрусалимі знайшли п'ять рідкісних єврейських монет.

... и все пять под одним матрасом!
"Ви знаете, Изя, када были бальшевистские погромы моя доча Сарочка спрятола мой золотой портсигар и свои украшения у себя в ... и их таки не нашли! На них мы ещё долго жили. Жаль шо жена таки умерла до этого, она б всю шкатулку спрятала!"
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:16

  сірий написав:Серебряники нашли ?Так передайте их овощу)))


Мимо.
Иуде Искариоту по легенде платили более поздней валютой - или римскими денариями, или тирийскими шекелями или статерами.
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slavek
 
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