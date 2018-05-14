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На ремонт українських доріг
необхідна космічна сума - нардеп

На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:33

На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на ремонт доріг необхідно витратити півтора трильйона гривень.

Дивися повний текст На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:33

Смотрим
52 тыс 92 и 58тыс тон 95го в месяц.
стоимость по финансе.юа 28.78 29.64
итого. 1.492млн + 1.719млн. всего 3.211млн в месяц. около 38млн в год.
из них налоги 45%. которые заявлено все идут на налоги. 17млн. 88лет надо. только с бензина. без дизтоплива, без других налогов и сборов.
а еще акцизы с авто, дорожный сбор с авто и так далее.
нет, конечно, вроде как и много. Но не космос.
Воровать меньше надо.
данные ниже
--------------
ноябре 2017 розничные продажи бензина моторного марки А-92 через АЗС Украины составляли 52,5 тыс. тонн, бензина марки А-95 — 58,9 тыс. тонн, марки А-98 — 374,1 тонны.

Подробнее: http://oilreview.kiev.ua/2017/12/28/v-ukraine-sokrashhayutsya-obemy-prodazh-topliva/

По словам эксперта инвесткомпании Concord Capital Андрея Геруса, нефть в цене нефтепродуктов занимает 45-50%; еще 45% – налоги, большая часть из которых акциз
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:58

Недавно на одной трассе разглядел под убитой дорогой дорогу советской постройки. И она еще даже ничего, ну были конечно места с небольшими ямками и в ней. Но ей же б*** 30 лет или больше!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:06

Даже не представляю если бы не было советских дорого. строят г***о а пижжат на совок
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:52

Нужно не дороги ремонтировать, а придумывать нормы для фур и строить для них бетонки. Любой асфальт постели, даже с присадками и минеральными добавками- без толку, всё равно их раздавят фуры.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:15

На эти деньги проще все население отселить в места где с дорогами итак все норм.
vitali_kalinin
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