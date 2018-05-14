В Україні на ремонт доріг необхідно витратити півтора трильйона гривень.
Дивися повний текст На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:33
На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:33
Смотрим
52 тыс 92 и 58тыс тон 95го в месяц.
стоимость по финансе.юа 28.78 29.64
итого. 1.492млн + 1.719млн. всего 3.211млн в месяц. около 38млн в год.
из них налоги 45%. которые заявлено все идут на налоги. 17млн. 88лет надо. только с бензина. без дизтоплива, без других налогов и сборов.
а еще акцизы с авто, дорожный сбор с авто и так далее.
нет, конечно, вроде как и много. Но не космос.
Воровать меньше надо.
данные ниже
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ноябре 2017 розничные продажи бензина моторного марки А-92 через АЗС Украины составляли 52,5 тыс. тонн, бензина марки А-95 — 58,9 тыс. тонн, марки А-98 — 374,1 тонны.
Подробнее: http://oilreview.kiev.ua/2017/12/28/v-ukraine-sokrashhayutsya-obemy-prodazh-topliva/
По словам эксперта инвесткомпании Concord Capital Андрея Геруса, нефть в цене нефтепродуктов занимает 45-50%; еще 45% – налоги, большая часть из которых акциз
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:58
Недавно на одной трассе разглядел под убитой дорогой дорогу советской постройки. И она еще даже ничего, ну были конечно места с небольшими ямками и в ней. Но ей же б*** 30 лет или больше!
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:06
Даже не представляю если бы не было советских дорого. строят г***о а пижжат на совок
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:52
Нужно не дороги ремонтировать, а придумывать нормы для фур и строить для них бетонки. Любой асфальт постели, даже с присадками и минеральными добавками- без толку, всё равно их раздавят фуры.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:15
На эти деньги проще все население отселить в места где с дорогами итак все норм.
Додано: Суб 26 тра, 2018 14:17
Эта арифметика - космос)))
в месяц с акцизов идет до 2млрд грн, 24 млрд в год. Тут ни какого космоса.
Основной космос в стоимости м2 дороги в сметах, "актах" приёма-передачи.
#лёня
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Суб 26 тра, 2018 14:28
вот интересно, представим идеальный вариант что деньги выделили, и что сделают дороги? не верю, наша страна больна и неизлечима....
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