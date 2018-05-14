На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп

Додано: Нед 27 тра, 2018 09:43

А зачем их ремонтировать?

Сейчас во Франции закупят 50 вертолетов - как раз хватит министерские огузки от города к городу доставлять.

А остальные как-нибудь и по ямам и грязи будут добираться.