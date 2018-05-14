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На ремонт українських доріг
необхідна космічна сума - нардеп

На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:02

Зачем эти дороги, если на подходе гиперлуп и очередь лоукостеров?

И дешевле уже строить дороги из пачек денег, чем по таким сметам
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 163
З нами з: 22.01.18
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