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На ремонт українських доріг необхідна космічна сума - нардеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:02
Зачем эти дороги, если на подходе гиперлуп и очередь лоукостеров?
И дешевле уже строить дороги из пачек денег, чем по таким сметам
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Грйс-мэн
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