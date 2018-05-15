Всі останні теракти, які сталися в тому числі в Росії, нібито, координувалися через Telegram.
Дивися повний текст Telegram звинуватили в координації терактів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 тра, 2018 01:08
Telegram звинуватили в координації терактів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Telegram звинуватили в координації терактів.
Додано: Суб 26 тра, 2018 01:08
А если террористы будут использовать свою систекму шифрования, чтоб сообщения в Телеге выглядели вроде "ЕПЫМ%%;ЦК;Ц:С;КЦ"?
|