Всі останні теракти, які сталися в тому числі в Росії, нібито, координувалися через Telegram.
Дивися повний текст Telegram звинуватили в координації терактів.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 01:08
Telegram звинуватили в координації терактів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Telegram звинуватили в координації терактів.
Додано: Суб 26 тра, 2018 01:08
А если террористы будут использовать свою систекму шифрования, чтоб сообщения в Телеге выглядели вроде "ЕПЫМ%%;ЦК;Ц:С;КЦ"?
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:13
Пусть обвинят изобретателей интернета, и производителей смартфонов и компьютеров
Додано: Суб 26 тра, 2018 15:04
М да ни что на московии не меняеться.. когда то слышал сказки типа - не покупайте жвачки их из кожи человеческой делают а для этого воруют детей и убивают...менее забористое слышали уже те кому за 40 типа .. не ешьте сахар он белая смерть.. сахар тогда выдавали по талонам правда...
Додано: Нед 27 тра, 2018 08:58
Аппаратами какой фирмы пользовались? Кто был оператор у этих телефонов? На каком языке они общались? Какой алфавит был использован? И это надо все запретить?
Додано: Нед 27 тра, 2018 16:29
название статейки не соответствует ее сути. Манипуляция.
А если по делу - запрет обоснован.
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