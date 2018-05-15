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Telegram звинуватили в
координації терактів

Telegram звинуватили в координації терактів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 01:08

Telegram звинуватили в координації терактів

Пропонуємо до обговорення:
Всі останні теракти, які сталися в тому числі в Росії, нібито, координувалися через Telegram.

Дивися повний текст Telegram звинуватили в координації терактів.
R2
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