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Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 тра, 2018 05:21
Пропонуємо до обговорення:
Гройсман нагадав, що потужності з постачання російського газу в ЄС сьогодні є надлишковими
Дивися повний текст Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну після побудови Nord Stream–2
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Додано: Суб 26 тра, 2018 05:21
Гройсман, хватит скулить, иди работай.
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