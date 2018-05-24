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Гройсман не вірить у гарантії
від РФ щодо транзиту газу...

Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 05:21

Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман нагадав, що потужності з постачання російського газу в ЄС сьогодні є надлишковими

Дивися повний текст Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну після побудови Nord Stream–2.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 05:21

Гройсман, хватит скулить, иди работай.
barish7
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