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Гройсман не вірить у гарантії
від РФ щодо транзиту газу...

Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу...
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 05:21

Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман нагадав, що потужності з постачання російського газу в ЄС сьогодні є надлишковими

Дивися повний текст Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну після побудови Nord Stream–2.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:40

Гройсман нагадав, що потужності з постачання російського газу в ЄС сьогодні є надлишковими


Какой-то затянувшийся на 4 года спектакль в театре абсурда под названием Украина.
С одной стороны власть в лице президента кричит о российском оккупанте и агрессоре на всех мыслимых площадках, требует все больше санкций от других государств,а с другой премьер той же страны переживает, что заработок за транзит газа от агрессора снизится.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:03

  slavek написав: Какой-то затянувшийся на 4 года спектакль в театре абсурда под названием Украина. С одной стороны власть в лице президента кричит о российском оккупанте и агрессоре на всех мыслимых площадках, требует все больше санкций от других государств,а с другой премьер той же страны переживает, что заработок за транзит газа от агрессора снизится.

я уже ничему не удивляюсь, от этого правительства можно ожидать любых неадекватных действий. Остается надеяться что выборы в 2019 году решат эту проблему в лучшую сторону.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:11

Re: не вірить

В процесс принятия решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату “Газпромом” “Нафтогазу Украины” штрафа в $4,7 млрд, вмешалось постороннее лицо, утверждает российская компания.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:17

  sal написав:В процесс принятия решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату “Газпромом” “Нафтогазу Украины” штрафа в $4,7 млрд, вмешалось постороннее лицо, утверждает российская компания.


У вас постоянно кто-то вмешивается.

Могу только предположить кто вам мешает - здравый смысл. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:38

  Sommer написав:
  sal написав:В процесс принятия решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату “Газпромом” “Нафтогазу Украины” штрафа в $4,7 млрд, вмешалось постороннее лицо, утверждает российская компания.


У вас постоянно кто-то вмешивается.

Могу только предположить кто вам мешает - здравый смысл. :mrgreen:

Читайте новости не выборочно - https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... y-4-7-mlrd
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:43

  sal написав:В процесс принятия решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату “Газпромом” “Нафтогазу Украины” штрафа в $4,7 млрд, вмешалось постороннее лицо, утверждает российская компания.


диспетчер карлос все видит! :mrgreen: а по-сути то грося прав. нельзя верить русским никогда, больших лжецов мир не видал, хуже индейцев ТМ
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:21

  yanyura написав:
  Sommer написав:
  sal написав:В процесс принятия решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату “Газпромом” “Нафтогазу Украины” штрафа в $4,7 млрд, вмешалось постороннее лицо, утверждает российская компания.


У вас постоянно кто-то вмешивается.

Могу только предположить кто вам мешает - здравый смысл. :mrgreen:

Читайте новости не выборочно - https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... y-4-7-mlrd


И? Читать все новости из рашки - это все равно, что читать творения буйнопомешанных. То им мешают, то против них злоумышляют, то у них англичане императора убивают, то им американцы за лендлиз не платят...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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