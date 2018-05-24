Гройсман нагадав, що потужності з постачання російського газу в ЄС сьогодні є надлишковими
Дивися повний текст Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну після побудови Nord Stream–2.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 05:21
Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман не вірить у гарантії від РФ щодо транзиту газу через Україну після побудови Nord Stream–2.
Додано: Суб 26 тра, 2018 06:40
Какой-то затянувшийся на 4 года спектакль в театре абсурда под названием Украина.
С одной стороны власть в лице президента кричит о российском оккупанте и агрессоре на всех мыслимых площадках, требует все больше санкций от других государств,а с другой премьер той же страны переживает, что заработок за транзит газа от агрессора снизится.
back in USSR
Додано: Суб 26 тра, 2018 12:03
я уже ничему не удивляюсь, от этого правительства можно ожидать любых неадекватных действий. Остается надеяться что выборы в 2019 году решат эту проблему в лучшую сторону.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:11
Re: не вірить
В процесс принятия решения Стокгольмского арбитража, присудившего выплату “Газпромом” “Нафтогазу Украины” штрафа в $4,7 млрд, вмешалось постороннее лицо, утверждает российская компания.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:17
У вас постоянно кто-то вмешивается.
Могу только предположить кто вам мешает - здравый смысл.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:38
Читайте новости не выборочно - https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... y-4-7-mlrd
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:43
диспетчер карлос все видит! а по-сути то грося прав. нельзя верить русским никогда, больших лжецов мир не видал, хуже индейцев ТМ
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:21
И? Читать все новости из рашки - это все равно, что читать творения буйнопомешанных. То им мешают, то против них злоумышляют, то у них англичане императора убивают, то им американцы за лендлиз не платят...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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