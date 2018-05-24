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Росія й Іран розробляють
криптовалюти, щоб знизити вплив...

Росія й Іран розробляють криптовалюти, щоб знизити вплив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:25

Росія й Іран розробляють криптовалюти, щоб знизити вплив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише profit gid.

Дивися повний текст Росія й Іран розробляють криптовалюти, щоб знизити вплив США - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:25

вместо того, чтоб создать единую валюту в мире (хоть физическую, хоть виртуальную), не привязанную к доллару,чтоб не тратить огромные средства на комиссии и не зависеть от ФРС США, государства решили наступать на те же грабли и создавать свои криптовалюты! :D
Roman Tik
 
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