Про це пише profit gid.
Дивися повний текст Росія й Іран розробляють криптовалюти, щоб знизити вплив США - ЗМІ.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 06:25
Росія й Іран розробляють криптовалюти, щоб знизити вплив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія й Іран розробляють криптовалюти, щоб знизити вплив США - ЗМІ.
Додано: Суб 26 тра, 2018 06:25
вместо того, чтоб создать единую валюту в мире (хоть физическую, хоть виртуальную), не привязанную к доллару,чтоб не тратить огромные средства на комиссии и не зависеть от ФРС США, государства решили наступать на те же грабли и создавать свои криптовалюты! :D
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:04
Так весь прикол в том, что все хотят быть у печатного станка т.к.:
1. Никто не доверит кому-то другому печатать для себя валюту, т.к. боится манипуляций
2. Хочет сам манипулировать потоками денег
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