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У Tesla з'явилися нові серйозні проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 тра, 2018 08:51
Пропонуємо до обговорення:
Американські некомерційні організації Consumer Watchdog і The Center for Auto Safety закликали Федеральну торгову комісію (FTC) провести розслідування щодо компанія Tesla, яка використовує «небезпечні для життя твердження», рекламуючи автомобілі з автопілотом.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 08:52
Напомните, пожалуйста, сколько человек гибнет на N км пробега автомобиля с автопилотом и сколько при ручном управлении.
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matus
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П'ят 25 тра, 2018 11:34
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