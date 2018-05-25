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У Tesla з'явилися
нові серйозні проблеми

У Tesla з'явилися нові серйозні проблеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:51

У Tesla з'явилися нові серйозні проблеми

Пропонуємо до обговорення:
Американські некомерційні організації Consumer Watchdog і The Center for Auto Safety закликали Федеральну торгову комісію (FTC) провести розслідування щодо компанія Tesla, яка використовує «небезпечні для життя твердження», рекламуючи автомобілі з автопілотом.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:52

Напомните, пожалуйста, сколько человек гибнет на N км пробега автомобиля с автопилотом и сколько при ручном управлении.
matus
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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