За словами Президента, незважаючи на виплати за держборгом, золотовалютні резерви складають 18 мільярдів доларів.
Дивися повний текст Україна цього року виплатила понад $4 млрд боргів.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:41
Україна цього року виплатила понад $4 млрд боргів
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Дивися повний текст Україна цього року виплатила понад $4 млрд боргів.
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