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Для дронів розробили
багаторазові парашути

Для дронів розробили багаторазові парашути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:52

Для дронів розробили багаторазові парашути

Пропонуємо до обговорення:
На відміну від попередньої версії, новий парашут можна самостійно укладати після використання, повідомляє DroneDJ.

Дивися повний текст Для дронів розробили багаторазові парашути.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:52

К сожалению, проблема фото и видеосьемки уже далеко не в этом...
25 мая 2018 года на всей территории Евросоюза начнет действовать закон General Data Protection Regulation (GDPR), который внесет множество изменений в уже действующие статьи и директивы, касающиеся персональных данных.
Один из разделов GDPR запрещает публикацию изображений третьих лиц без их осведомленного согласия, если кто-то чужой все-таки попал в объектив камеры, необходимо взять с него письменное разрешение на публикацию материала в социальной сети. Если же это невозможно, то у фотографа остаётся два варианта для выхода из сложившейся ситуации, первый заключается в отказе от публикации материала в социальных сетях, а второй сводится к размытию лиц случайных прохожих.
По сути, закон полностью убивает сюжетную фотографию. Уходит в прошлое целая эпоха, создавшая известнейшие фотографии, отражающие жизнь Европы. Достопримечательности европейских городов будет очень трудно сфотографировать, не нарушая при этом закон.
Помещая то или иное фото ещё будучи за рубежом, следует быть готовым к серьезным неприятностям, которые могут возникнуть на границе. Конечно, этот запрет несложно будет обойти, ведь пользователь может делать публикации уже после возвращения из путешествия. Кроме того, закрытые аккаунты в социальных сетях не будут отображаться при прохождении по ссылке того или иного хэштега и это тоже один из простых вариантов обхода закона GDPR.
Это, кстати, распространяется и на съемки с помощью видеорегистратора в машине.
Watcher
 
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