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7 автомобілів, які власники
не поспішають продавати

7 автомобілів, які власники не поспішають продавати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:20

7 автомобілів, які власники не поспішають продавати

Пропонуємо до обговорення:
Зараз автомобілісти намагаються продати свій автомобіль через 3-5 років.

Дивися повний текст 7 автомобілів, які власники не поспішають продавати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:20

Вот это вы сегодня на рогах. Ещё финал не начался, а уже две машины нету.
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:49

Яка дурня!До Українських власників це ні як не відноситься.Кому цікава тупо передрукована інформація із закордонних смі?
sena_2008atp
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