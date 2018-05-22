Зараз автомобілісти намагаються продати свій автомобіль через 3-5 років.
Дивися повний текст 7 автомобілів, які власники не поспішають продавати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 13:20
7 автомобілів, які власники не поспішають продавати
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Дивися повний текст 7 автомобілів, які власники не поспішають продавати.
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:20
Вот это вы сегодня на рогах. Ещё финал не начался, а уже две машины нету.
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:49
Яка дурня!До Українських власників це ні як не відноситься.Кому цікава тупо передрукована інформація із закордонних смі?
Додано: Суб 26 тра, 2018 15:04
Иногда вообще кажется, что за заголовки и тексты статей отвечают два разных отдела которые разговаривают на разных языках и между собой не общаются.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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