7 автомобілів, які власники не поспішають продавати

Додано: Суб 26 тра, 2018 22:42

sbrg2015 написав: для украины актуальнее анализировать 10-20-30-40 лет возраст авто для украины актуальнее анализировать 10-20-30-40 лет возраст авто

Да бросьте Вы. Неужели никто не понял, что это реклама американских машин?Сейчас США решает за счет Украины свою проблему с негативным торговым сальдо, которое Трамп за счет своих масштабных решений пытается нейтрализовать. Суть его решений классическая (Украина так же поступала при Кучме) - ограничить импорт за счет повышения пошлин, активизировать экспорт за счет государственной поддержки.Повысить пошлины - много ума не надо. А вот оказать грамотную поддержку экспорту - тут надо красиво изощряться. Изощрение Трампа - ситуационно сбыть битки автомобильные за счет Украины. Больше ни одна страна ведь не дает такие преференции битым автомобилям из США. А Порошенко как олигарх понимает, что схема ты мне, а я тебе самая рабочая. США Порошенко выделяют кредит для уже привычного дерибана, а Порошенко взамен открывает границы Украины для американского автомобильного экспорта и поставки вооружений, что очень помогает американскому торговому балансу. В результате Трамп буквально весь в шоколаде, а у нас ухудшается торговый баланс и уничтожилось национальное производство автомобилей. Зато у украинской власти есть определенная поддержка правительства США, а у бедного украинского народа возможность прикупить автомобиль для мелкого бизнеса дешевле, чем всегда до этого. Спеши, торопись - возможность такая закроется в конце 2018 года. Но кто не успеет, тот всегда сможет купить электромобиль и помочь своей стране, не смотря даже на то, что все электромобили пока импортные.