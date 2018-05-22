Зараз автомобілісти намагаються продати свій автомобіль через 3-5 років.
Дивися повний текст 7 автомобілів, які власники не поспішають продавати.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 13:20
7 автомобілів, які власники не поспішають продавати
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Дивися повний текст 7 автомобілів, які власники не поспішають продавати.
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:20
Вот это вы сегодня на рогах. Ещё финал не начался, а уже две машины нету.
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:49
Яка дурня!До Українських власників це ні як не відноситься.Кому цікава тупо передрукована інформація із закордонних смі?
Додано: Суб 26 тра, 2018 15:04
Иногда вообще кажется, что за заголовки и тексты статей отвечают два разных отдела которые разговаривают на разных языках и между собой не общаются.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 26 тра, 2018 22:42
Да бросьте Вы. Неужели никто не понял, что это реклама американских машин?
Сейчас США решает за счет Украины свою проблему с негативным торговым сальдо, которое Трамп за счет своих масштабных решений пытается нейтрализовать. Суть его решений классическая (Украина так же поступала при Кучме) - ограничить импорт за счет повышения пошлин, активизировать экспорт за счет государственной поддержки.
Повысить пошлины - много ума не надо. А вот оказать грамотную поддержку экспорту - тут надо красиво изощряться. Изощрение Трампа - ситуационно сбыть битки автомобильные за счет Украины. Больше ни одна страна ведь не дает такие преференции битым автомобилям из США. А Порошенко как олигарх понимает, что схема ты мне, а я тебе самая рабочая. США Порошенко выделяют кредит для уже привычного дерибана, а Порошенко взамен открывает границы Украины для американского автомобильного экспорта и поставки вооружений, что очень помогает американскому торговому балансу. В результате Трамп буквально весь в шоколаде, а у нас ухудшается торговый баланс и уничтожилось национальное производство автомобилей. Зато у украинской власти есть определенная поддержка правительства США, а у бедного украинского народа возможность прикупить автомобиль для мелкого бизнеса дешевле, чем всегда до этого. Спеши, торопись - возможность такая закроется в конце 2018 года. Но кто не успеет, тот всегда сможет купить электромобиль и помочь своей стране, не смотря даже на то, что все электромобили пока импортные.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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