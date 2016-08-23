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Олена Гаврилова: як фрілансеру
юридично грамотно...

Олена Гаврилова: як фрілансеру юридично грамотно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:45

Олена Гаврилова: як фрілансеру юридично грамотно...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як можна мінімізувати ризики несплати за роботу фрілансера.

Дивися повний текст Олена Гаврилова: як фрілансеру юридично грамотно оформити правовідносини з замовником?.
R2
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