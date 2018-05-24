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Том Лі: до кінця року ціна на Bitcoin зросте до 25 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 тра, 2018 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник і керівник дослідницького напряму в Fundstrat Global Advisors Том Лі визнав, що його прогноз щодо зростання ціни на Bitcoin після конференції Consensus не виправдався.
Дивися повний текст Том Лі: до кінця року ціна на Bitcoin зросте до 25 тис. доларів США
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Додано: Суб 26 тра, 2018 14:25
свистун, небось по 20000 покупал
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