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Кожен п'ятий росіянин - бідняк,
а кожен сьомий - злидар,...

Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:05

Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування.

Дивися повний текст Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар, - Росстат.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:06

Щас набегут волгари и раскажут как замечательно растет золотой запас России.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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