Про це свідчать результати опитування.
Дивися повний текст Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар, - Росстат.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 19:05
Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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Дивися повний текст Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар, - Росстат.
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:06
Щас набегут волгари и раскажут как замечательно растет золотой запас России.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:27
Конечно прекрасно, что "у соседа корова сдохла".
А что там в Украине? Одни богачи?
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:12
По всеми любимой статистике уже более 75% населения за чертой бедности. А это даже не каждый второй, а практически каждый первый не считая привластных и их немереную толпу родственников. Так что говоря народными поговорками выходит, что у соседа корова слегка приболела, а наша уже фактически догнила : )
Додано: Суб 26 тра, 2018 21:48
Еще цену на газ поднимут до уровня гідності и заживем. Можно будет вздохнуть спокойно...
Black Jack - White Business
Додано: Нед 27 тра, 2018 03:13
В Украине прожиточный минимум 1762 грн. Крайне трудно найти человека, который зарабатывает меньше. Даже пенсионеры суммарные доходы имеют намного больше. Да и пенсии для тех у кого стаж был уже превышают 2 тыс грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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