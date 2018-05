Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...

Додано: Нед 27 тра, 2018 03:13

Forum написав: Грйс-мэн написав: Конечно прекрасно, что "у соседа корова сдохла". А что там в Украине? Одни богачи? Конечно прекрасно, что "у соседа корова сдохла". А что там в Украине? Одни богачи?

По всеми любимой статистике уже более 75% населения за чертой бедности. А это даже не каждый второй, а практически каждый первый не считая привластных и их немереную толпу родственников. Так что говоря народными поговорками выходит, что у соседа корова слегка приболела, а наша уже фактически догнила : ) По всеми любимой статистике уже более 75% населения за чертой бедности. А это даже не каждый второй, а практически каждый первый не считая привластных и их немереную толпу родственников. Так что говоря народными поговорками выходит, что у соседа корова слегка приболела, а наша уже фактически догнила : )



В Украине прожиточный минимум 1762 грн. Крайне трудно найти человека, который зарабатывает меньше. Даже пенсионеры суммарные доходы имеют намного больше. Да и пенсии для тех у кого стаж был уже превышают 2 тыс грн. В Украине прожиточный минимум 1762 грн. Крайне трудно найти человека, который зарабатывает меньше. Даже пенсионеры суммарные доходы имеют намного больше. Да и пенсии для тех у кого стаж был уже превышают 2 тыс грн.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda