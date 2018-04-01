RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кожен п'ятий росіянин - бідняк,
а кожен сьомий - злидар,...

Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:05

Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування.

Дивися повний текст Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар, - Росстат.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82170
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:06

Щас набегут волгари и раскажут как замечательно растет золотой запас России.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 04.02.12
Подякував: 177 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:27

Конечно прекрасно, что "у соседа корова сдохла".
А что там в Украине? Одни богачи?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 155
З нами з: 22.01.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:12

  Грйс-мэн написав:Конечно прекрасно, что "у соседа корова сдохла". А что там в Украине? Одни богачи?

По всеми любимой статистике уже более 75% населения за чертой бедности. А это даже не каждый второй, а практически каждый первый не считая привластных и их немереную толпу родственников. Так что говоря народными поговорками выходит, что у соседа корова слегка приболела, а наша уже фактически догнила : )
Forum
 
Повідомлень: 278
З нами з: 30.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:48

  Forum написав:
  Грйс-мэн написав:Конечно прекрасно, что "у соседа корова сдохла". А что там в Украине? Одни богачи?

По всеми любимой статистике уже более 75% населения за чертой бедности. А это даже не каждый второй, а практически каждый первый не считая привластных и их немереную толпу родственников. Так что говоря народными поговорками выходит, что у соседа корова слегка приболела, а наша уже фактически догнила : )

Еще цену на газ поднимут до уровня гідності и заживем. Можно будет вздохнуть спокойно...
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6116
З нами з: 03.11.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 03:13

  Forum написав:
  Грйс-мэн написав:Конечно прекрасно, что "у соседа корова сдохла". А что там в Украине? Одни богачи?

По всеми любимой статистике уже более 75% населения за чертой бедности. А это даже не каждый второй, а практически каждый первый не считая привластных и их немереную толпу родственников. Так что говоря народными поговорками выходит, что у соседа корова слегка приболела, а наша уже фактически догнила : )


В Украине прожиточный минимум 1762 грн. Крайне трудно найти человека, который зарабатывает меньше. Даже пенсионеры суммарные доходы имеют намного больше. Да и пенсии для тех у кого стаж был уже превышают 2 тыс грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 30.10.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 06:35

  AlifeSoft написав:В Украине прожиточный минимум 1762 грн.


И что на этот минимум можно себе позволить отличного от 5% росіян не вистачає грошей навіть на їжу.?

  AlifeSoft написав:Крайне трудно найти человека, который зарабатывает меньше. Даже пенсионеры суммарные доходы имеют намного больше. Да и пенсии для тех у кого стаж был уже превышают 2 тыс грн.


Что такое "суммарные доходы" у пенсионеров?
У моей жены научная пенсия со стажем более 40 лет 1730грн и когда ее пересчитают неизвестно.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4831
З нами з: 16.08.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 06:38

Мені пофіг, що бідні росіяни, головне, що я тут злидар!
bobo
 
Повідомлень: 187
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 07:19

Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,

  bobo написав:Мені пофіг, що бідні росіяни, головне, що я тут злидар!


Странно..

Обычно после прочтения таких статей сразу становится тепло, проходит чувство голода, появляется острое ощущение гидности и глубокой благодарности президенту и правительству с непреодолимым желанием переизбрать их на второй срок..
fokus
 
Повідомлень: 169
З нами з: 19.03.16
Подякував: 41 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 07:53

  slavek написав:И что на этот минимум можно себе позволить отличного от 5% росіян не вистачає грошей навіть на їжу.?


Голодных людей я видел разве что в 90-х. Сейчас в Украине невозможно найти голодного или нуждающегося человека, разве что опустившегося алкаша или наркомана. Да, на обед будет курица с картофелем, а не икра с красной рыбой, а одежду будет с европейского секонда, но бедным или нуждающимся этот человек не будет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 30.10.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, Гурман і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020...
R2 » Нед 29 кві, 2018 06:25
8 432
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 кві, 2018 21:13
Sharpe
Кожен п'ятий український олігарх торік збіднів
R2 » Пон 16 кві, 2018 07:36
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 07:36
skat 1000
Кожен п'ятий американський студент заліз у борги, щоб...
R2 » Нед 01 кві, 2018 19:34
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 19:34
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.