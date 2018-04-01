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Кожен п'ятий росіянин - бідняк,
а кожен сьомий - злидар,...

Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:13

  slavek написав:И что на этот минимум можно себе позволить отличного от 5% росіян не вистачає грошей навіть на їжу.?


  AlifeSoft написав:Голодных людей я видел разве что в 90-х. Сейчас в Украине невозможно найти голодного или нуждающегося человека, разве что опустившегося алкаша или наркомана. Да, на обед будет курица с картофелем, а не икра с красной рыбой, а одежду будет с европейского секонда, но бедным или нуждающимся этот человек не будет.


Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн
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Если рассматривать статистику России, почему нет статистики других соседних стран и не провести анализ с самой Украиной. Или в Украине лучше и для украинцев важнее знать российскую статистику?
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:49

  slavek написав:Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн


Никогда не считал. У моих родителей пенсия по 2500+ у каждого, но деньги они особо не считают, просто идут и покупают все что им нужно. Излишки идут на депозит.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,

  link654 написав:Если рассматривать статистику России, почему нет статистики других соседних стран и не провести анализ с самой Украиной.
Как мне нравится, когда мышебратья, считающие свою страну "сверхдержавой", начинают меряться показателями с Украиной ))
Равняйтесь на других своих соседей: Китай, ну или США.
Если сможете.
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