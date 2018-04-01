Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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slavek написав:И что на этот минимум можно себе позволить отличного от 5% росіян не вистачає грошей навіть на їжу.?
AlifeSoft написав:Голодных людей я видел разве что в 90-х. Сейчас в Украине невозможно найти голодного или нуждающегося человека, разве что опустившегося алкаша или наркомана. Да, на обед будет курица с картофелем, а не икра с красной рыбой, а одежду будет с европейского секонда, но бедным или нуждающимся этот человек не будет.
Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн
slavek написав:Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн
Никогда не считал. У моих родителей пенсия по 2500+ у каждого, но деньги они особо не считают, просто идут и покупают все что им нужно. Излишки идут на депозит.
vladvlas написав:Как мне нравится, когда мышебратья, считающие свою страну "сверхдержавой", начинают меряться показателями с Украиной )) Равняйтесь на других своих соседей: Китай, ну или США. Если сможете.
Это украинский сайт, на нем должны быть приемущественно украинские новости, а не российские. Я не могу себе представить чтобы в немецком Bild было много новостей, к примеру, австрийских или польских.
slavek написав:Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн
AlifeSoft написав:Никогда не считал. У моих родителей пенсия по 2500+ у каждого, но деньги они особо не считают, просто идут и покупают все что им нужно. Излишки идут на депозит.
Не смешите. У меня мать получает 3400грн и без моей помощи бы элементарно не выжила.Возможно, ваши родители живут так - https://ukr-life.com.ua/spisok-potrebit ... ne-sostav/ (обратите внимание на комментарии). Пенсионерам нужно,конечно, меньше одежды,транспорта и зрелищ, но вот лекарства и анализы совсем недешевы, да и коммуналка субсидиями покрывается не вся.