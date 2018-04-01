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Кожен п'ятий росіянин - бідняк,
а кожен сьомий - злидар,...

Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:13

  slavek написав:И что на этот минимум можно себе позволить отличного от 5% росіян не вистачає грошей навіть на їжу.?


  AlifeSoft написав:Голодных людей я видел разве что в 90-х. Сейчас в Украине невозможно найти голодного или нуждающегося человека, разве что опустившегося алкаша или наркомана. Да, на обед будет курица с картофелем, а не икра с красной рыбой, а одежду будет с европейского секонда, но бедным или нуждающимся этот человек не будет.


Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:39

Если рассматривать статистику России, почему нет статистики других соседних стран и не провести анализ с самой Украиной. Или в Украине лучше и для украинцев важнее знать российскую статистику?
link654
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:49

  slavek написав:Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн


Никогда не считал. У моих родителей пенсия по 2500+ у каждого, но деньги они особо не считают, просто идут и покупают все что им нужно. Излишки идут на депозит.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:01

Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,

  link654 написав:Если рассматривать статистику России, почему нет статистики других соседних стран и не провести анализ с самой Украиной.
Как мне нравится, когда мышебратья, считающие свою страну "сверхдержавой", начинают меряться показателями с Украиной ))
Равняйтесь на других своих соседей: Китай, ну или США.
Если сможете.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:44

Вне всякого сомнения разрыв экономических связей Украины и России - фактор снижающий уровень жизни народов обеих стран.
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:53

  vladvlas написав:Как мне нравится, когда мышебратья, считающие свою страну "сверхдержавой", начинают меряться показателями с Украиной )) Равняйтесь на других своих соседей: Китай, ну или США. Если сможете.

Это украинский сайт, на нем должны быть приемущественно украинские новости, а не российские. Я не могу себе представить чтобы в немецком Bild было много новостей, к примеру, австрийских или польских.
link654
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:10

  slavek написав:Распишите, пожалуйста, по какой цене и сколько раз за месяц нужно покупать курицу, картофель и пр. для одного или трехразового питания с оплатой обязательной части субсидии и одежды из секонда чтобы уложиться в 1762грн


  AlifeSoft написав:Никогда не считал. У моих родителей пенсия по 2500+ у каждого, но деньги они особо не считают, просто идут и покупают все что им нужно. Излишки идут на депозит.


Не смешите.
У меня мать получает 3400грн и без моей помощи бы элементарно не выжила.Возможно, ваши родители живут так -
https://ukr-life.com.ua/spisok-potrebit ... ne-sostav/
(обратите внимание на комментарии).
Пенсионерам нужно,конечно, меньше одежды,транспорта и зрелищ, но вот лекарства и анализы совсем недешевы, да и коммуналка субсидиями покрывается не вся.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:43

Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,

  slavek написав:Не смешите.
У меня мать получает 3400грн и без моей помощи бы элементарно не выжила.Возможно, ваши родители живут так -
https://ukr-life.com.ua/spisok-potrebit ... ne-sostav/
(обратите внимание на комментарии).
Пенсионерам нужно,конечно, меньше одежды,транспорта и зрелищ, но вот лекарства и анализы совсем недешевы, да и коммуналка субсидиями покрывается не вся

Далеко не всем пенсионерам нужны лекарства,а только тем,кто не заботился о свем здоровье в молодости.В этой жизни за всё рано или поздно приходится расплачиваться
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 12:59

Re: Кожен п'ятий росіянин - бідняк, а кожен сьомий - злидар,

  slavek написав:У моей жены научная пенсия со стажем более 40 лет 1730грн и когда ее пересчитают неизвестно.


Наукову пенсію не перераховують, тільки при умові переходу на пенсію на загальних підставах. Хоча розмір дивний, як правило в декілька разів вищий що в доцентів, що в професорів.
Вченим, які отримують наукові пенсії, варто звернутися до Пенсійного фонду України та прорахувати перехід на звичайну пенсію.
Про це напередодні заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко в ефірі радіо “Голос столиці”. “Наукова пенсія – це свого роду теж спеціальна пенсія, тобто люди виходили на пенсію не за загальним законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а на пенсію згідно із законом про наукову діяльність… На жаль, системи щодо осучаснення пенсії для спеціальних законів не існує”, – сказав Розенко. https://news.finance.ua/ua/news/-/41325 ... nu-pensiyu
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 13:45

  AlifeSoft написав:
  Forum написав:
  Грйс-мэн написав:Конечно прекрасно, что "у соседа корова сдохла". А что там в Украине? Одни богачи?

По всеми любимой статистике уже более 75% населения за чертой бедности. А это даже не каждый второй, а практически каждый первый не считая привластных и их немереную толпу родственников. Так что говоря народными поговорками выходит, что у соседа корова слегка приболела, а наша уже фактически догнила : )


В Украине прожиточный минимум 1762 грн. Крайне трудно найти человека, который зарабатывает меньше. Даже пенсионеры суммарные доходы имеют намного больше. Да и пенсии для тех у кого стаж был уже превышают 2 тыс грн.

да что вы говорите! у меня и моей матери пенсия 1500-1600 грн. У большинства знакомых тоже (конечно есть те кто получает пенсию от мин. обороны, мвд и т.д. но таких - меньшинство). так что не надо звиздеть про сложность поиска тех кто получает меньше прож. минимума!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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